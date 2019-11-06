السعودية اليوم / محافظة المجاردة توقف تعديات على أراضٍ حكومية بطريق العقبة القديم



محايل 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

أوقفت لجنة التعديات التابعة لمحافظة المجاردة اليوم تعديات على مساحة 20 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع على طريق العقبة القديم التابع لمركز خاط .

وأوضح رئيس بلدية المجاردة عايض بن إبراهيم المحجاني أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعديات على الفور.

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23:09ت م

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