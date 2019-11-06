السعودية اليوم / التعليم التقني والمهني بعسير يقرّ برامج لدعم الموهوبين



أبها 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

أقرت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير عدة برامج وخطط تدريبية جديدة لتحفيز المبدعين ودعمهم، من أبرزها دعم المواهب والمخترعين بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية وتأسيس نواد للموهوبين في جميع الكليات والمعاهد وتوفير البيئة المناسبة لهم لإظهار مواهبهم التقنية والمهنية.

وأوضح مدير عام الإدارة الدكتور سليمان الحفظي أن الاجتماع الأول للقيادات التدريبية بمنطقة عسير الذي عقد اليوم بمبنى التدريب التقني والمهني أقرّ عدداً من برامج التوجيه والإرشاد وبرامج التنسيق الوظيفي والتكامل بين المنشآت التدريبية والاستمرار بتنفيذ برنامج الأمير فيصل بن خالد للصيانة التطوعية وأهمية دعم إدارات الاتصال المؤسسي بكل الكليات التقنية والمعاهد الصناعية.

وشهد الاجتماع تدشين النسخة الجديدة للموقع الإلكتروني للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، ثم تكريم عدد من القيادات التدريبية السابقة الذين انتهت مدة تكليفهم.

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23:05ت م

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