السعودية اليوم / مدني أملج يقوم بزيارات توعوية لعدد من المواقع ضمن حملة "وعيكم .. نجاة"



أملج 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

قامت إدارة الدفاع المدني بمحافظة أملج اليوم بزيارات لعدد من المواقع التي يرتادها الجمهور ، ضمن أعمال حملة "وعيكم .. نجاة" التي تنظمها الإدارة العامة للسلامة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك بالتعاون مع إدارات الدفاع المدني بمحافظات ومراكز المنطقة .

وشملت الزيارات مراكز صحية ومقرات حكومية ومحلات تجارية بالمحافظة ، حيث وُزعت نشرات توعوية اشتملت على إرشادات للسلامة خلال هطول الأمطار وأخطار الكهرباء وطرق الاستخدام الآمن للغاز والوقاية من مخاطر الكهرباء والدفايات بالمنازل وإرشادات الرحلات البرية وإرشادات للتائهين بالرحلات الصحراوية .

// انتهى//

23:03ت م

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