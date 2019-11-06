السعودية اليوم / وزير الصحة يحصل على جائزة " الدولة التقديرية" في الإمارات



الرياض 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

كرمت دولة الإمارات العربية المتحدة ، معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بمنحه جائزة "الدولة التقديرية" تقديراً لمعاليه لكونه رائداً ملهماً وعرفاناً بإسهاماته المتميزة في الابتكار، وفي دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.

وقد تسلم معاليه الجائزة مساء اليوم في دبي من قبل سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عضو مجلس الوزراء وزير التسامح في الإمارات العربية المتحدة، خلال فعاليات منتدى قادة الأعمال الآسيوي، المقام تحت شعار "القيادة الشاملة في عالم مترابط: دفع عجلة التقدم والاستدامة من خلال التسامح".

يُذكر أن المنتدى شهد حضور ما يقرب من 250 ضيفًا من القادة الذين يمثلون العديد من الدول الآسيوية في ليلة توزيع الجوائز التي قُدّر خلالها 15 من الرواد الملهمين، عرفانًا بإسهاماتهم المتميزة في تقدم المنطقة وتطورها، وتسهيل فرص التواصل والتعارف وتبادل المعرفة بين القادة الذين يحظون بشهرة عالمية واسعة.

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23:00ت م

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