السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تدرّب أكثر من 100 خريجة على إعداد الخطط الإستراتيجية



أبها 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

نفّذت جامعة الملك خالد ممثلة في وحدة الخريجين بكلية العلوم أمس برنامجًا عمليًّا للتخطيط الإستراتيجي الشخصي بعنوان "بوصلة المستقبل"، استفاد منه أكثر من 100 خريجة وطالبة على وشك التخرج وذلك بكلية العلوم للبنات.

وقدمت البرنامج رئيسة قسم الأحياء بالجامعة الدكتورة هدى الغامدي حيث تناولت خلاله أنواع التخطيط الإستراتيجي الشخصي والعام ومكونات الخطة الإستراتيجية الشخصية، كما تضمنت التعريف بمفهوم القيم وكيفية تكوين الرؤية والرسالة وتحديد المجال المهني وشرحًا للأهداف الذكية في المسيرة العلمية والعملية، وآلية التنفيذ والمتابعة.

وأشارت الدكتورة الغامدي أن من أهم أهداف البرنامج تحديد الرؤية والرسالة الشخصية، والتعرّف على القيم الشخصية العليا، والتمكن من صياغة الأهداف الذكية والتحليل الرباعي الشخصي، إضافة إلى التمكن من تحديد الأوليات ورسم إستراتيجية شخصية ذات أهداف بعيدة المدى ومتوسطة وقريبة.

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22:44ت م

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