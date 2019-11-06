

الأحساء 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 واس

اختتمت الكلية التقنية للبنات في الأحساء اليوم مشاركتها في "معرض الجامعة والمجتمع .. معا نرسم مستقبل أجيالنا" الذي نظمته جامعة الملك فيصل في نسخته التاسعة وذلك في مقر الجامعة بالهفوف.

ويهدف المعرض الذي شارك فيه أكثر من ٤٠ جهة تعليمية إلى تعريف طالبات المرحلة الثانوية بالتخصصات والخدمات الجامعية.

وأوضحت منسقة العلاقات العامة والإعلام بالكلية هدى النعيم أن الكلية شاركت بجناح تفاعلي عُرّف من خلاله بالكلية وأقسامها وتخصصاتها ومزايا الالتحاق بها ، إضافة إلى تعريف الطالبات بالبرامج المجتمعية التابعة لمبادرة "أتقن" حيث تم سُجّل عدد من الطالبات في هذه المبادرة.

كما اُستُعرض خلال المعرض عدد من ابتكارات الطالبات ومشروعات المتدربات المتميزة التي تنسجم مع مطالب سوق العمل وتتواءم مع التوجه العالمي للتقنية، مضيفة أن هذه المشاركة تركز على تعزيز العمل التقني والمهني وتوجّه المتدربات للإسهام في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

//انتهى//

22:36ت م

0326





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الكلية التقنية للبنات بالأحساء تختتم مشاركتها في معرض الجامعة والمجتمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.