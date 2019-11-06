القوات المشتركة تعلن حالة الطوارئ في المخا بعد الهجوم الحوثي

الأربعاء 6 نوفمبر 2019

كشف مصدر أن القوات المشتركة أعلنت حالة حالة الطوارئ في مدينة المخا غرب محافظة تعز، بعد هجوم بالصواريخ الباليستية شنته ميليشيا الحوثي الإنقلابية على المدينة .



وأضاف المصدر وفقا لموقع "اليمن العربي"، أن القوات المشتركة فرضت طوقاً على الموقع الذي تم إستهدافه، ومنعت إقتراب أي شخص أو حتى التصوير .

وقالت مصادر محلية في وقت سابق، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية، إستهدفت مساء اليوم، مدينة المخا بالساحل الغربي لليمن، بصواريخ باليستية وطائرة مسيرة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين حسبما أفادت مصادر محلية، وأخرى عسكرية .

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وقالت المصادر، أن دفاعات الباتريوت التابعة لقوات التحالف العربي، تمكنت من إعتراض ثلاثة صواريخ ولكن طائرة مسيرة أصابت مقر أطباء بلا حدود الواقع في مدينة المخاء .

وذكرت المصادر، أن الإستهداف أسفر عن سقوط ستة شهداء وسبعة جرحى كلهم من المدنيين، فيما هرعت سيارات الأسعاف والإطفاء لإحتواء الحريق الذي وصل إلى قرب مخازن للأسلحة .

لكن مصادر أخرى أشارت إلى أن الميليشيات أطلقت أربعة صواريخ باليستية تم إعتراض ثلاثة منها فيما أصاب الرابع مخزناً للأسلحة، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى معظمهم من المدنيين .