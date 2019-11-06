شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يستقبل الرئيس التنفيذي للمنتدى الإقتصادي العالمي.. ويبحث إنشاء مركز للتقنية الحديثة في الرياض والان مع التفاصيل

جانب من اللقاء

استقبل اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز البروفيسور كلاوس شواب الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، وقد جرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين المملكة والمنتدى وسبل تطويره بما في ذلك افتتاح مركز للتقنية الحديثة تابع للمنتدى في الرياض ويعد الخامس على مستوى العالم.



حضر الاستقبال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ومحمد الجدعان وزير المالية. كما حضره ميريك دوسيك نائب رئيس الأعمال الجيوسياسية والإقليمية ورئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في منتدى الاقتصادي العالمي وكيلي اومندسن رئيسة الشؤون التنفيذية في مكتب الرئيس

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