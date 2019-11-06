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شكرا لقرائتكم خبر عن الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ترحب بـ "اتفاق الرياض" لإنهاء خلافات الأشقاء في اليمن والان مع التفاصيل
الأربعاء 6 نوفمبر 2019
شعار هيئة كبار العلماء
رحبت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بـ "اتفاق الرياض" والجهود المبذولة في إنهاء الخلافات بين الأشقاء في اليمن .
وقالت في بيان صدر عنها اليوم " إن التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي سيحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في إنهاء الأزمة اليمنية وحماية اليمن وتحصينه ممن لا يريد به الخير ويسعى في نشر الطائفية والفوضى في اليمن والمنطقة العربية" .
وأضافت " إن المملكة بقيادتها وحكمتها تدرك - كما يدرك كل عاقل منصف صادق - أنه لا أمن ولا استقرار ولا تنمية في محيط يعج بالقلاقل والأزمات، ولذلك كانت هذه الدولة المباركة سباقة في التصدي للمشكلات والأزمات مرتكزة في ذلك على الدين الحنيف الذي يدعو إلى توحيد الكلمة وصيانة اللحمة، واجتماع الأمة والتصدي للفساد والإرهاب، بما تبذله من مبادرات الخير والإصلاح لدعم الأشقاء العرب والمسلمين" .
وبينت الأمانة العامة أن المملكة ستظل محضن العرب والمسلمين، وحصنهم المنيع في اجتماعات مباركة، لحل كل مشكلة والتغلب على كل الظروف بعون الله وتوفيقه .
كانت هذه تفاصيل خبر الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ترحب بـ "اتفاق الرياض" لإنهاء خلافات الأشقاء في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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