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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. بلجيكا تتعهد بتدويل قضية خزان صافر بالحديدة والان مع التفاصيل
الأربعاء 6 نوفمبر 2019
تعهدت بلجيكا بتدويل قضية الخزان العائم (صافر) قبالة سواحل الحديدة، والذي ترفض ميليشيا الحوثي الإنقلابية السماح لخبراء من الأمم المتحدة إعادة تأهيله .
جاء ذلك خلال لقاء، سفير اليمن في بروكسيل محمد طه مصطفى اليوم برئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البلجيكي صامويل كوجولاتي .
وأطلع السفير اليمني، المسؤول البلجيكي، على الوضع الخطير للخزان العائم (صافر) قبالة سواحل الحديدة والذي قد يتسبب في كارثة بيئية كبيرة تشمل البحر الأحمر والبحار المجاورة.
وتطرق السفير الى رفض ميليشيا الحوثي الانقلابية السماح لخبراء الأمم المتحدة بتفقده الخزان وصيانته.. معربا عن تطلع الحكومة اليمنية لتحرك دولي للضغط على الميليشيا للسماح بصيانة الخزان.
من جانبه أكد نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البلجيكي أنه سيثير الموضوع أثناء اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ديدية ريندرز لطرح الموضوع في مجلس الأمن الدولي من خلال عضوية بلاده في المجلس.
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