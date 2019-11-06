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شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تقدم مساعدات طبية عاجلة للمستشفيات في عدن.. صور والان مع التفاصيل
الأربعاء 6 نوفمبر 2019
قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساعدات طبية عاجلة للمستشفيات في العاصمة عدن، قدرت بـ83 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية .
وشوهدت اليوم مدرعات ومصفحات عسكرية سعودية ترافق شحنة الأدوية التي تم إيصالها إلى مستشفى الجمهورية العام بالعاصمة عدن .
وجاء تقديم هذه المساعدات الطبية لمستشفى عدن، بعد يوم واحد من توقيع الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على ”اتفاق الرياض”، الذي يتضمن أطرًا سياسية وأمنية واقتصادية؛ لإنهاء التوترات بين الجانبين.
ووقع الاتفاق الذي حضر مراسيمه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، عن الحكومة اليمنية نائب رئيس الوزراء اليمني سالم الخنبشي، وعن المجلس الانتقالي عضو المجلس ناصر الخبجي.
وكانت وحدات من القوات السعودية قد تسلمت مؤخرا مهمة تأمين مدينة عدن من نظيرتها الإماراتية التي انسحبت بعد 4 أعوام من تحرير وتأمين العاصمة اليمنية المؤقتة.
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