- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عالم دين سعودي يجيز أن تكون العصمة بيد المرأة.. بهذا الشرط والان مع التفاصيل
الأربعاء 6 نوفمبر 2019
اجاز عالم دين سعودي أن تكون العصمة بيد المرأة ، إذا اشترطت ذلك في العقد ، حسبما ذكرت صحيفة " عكاظ" اليوم .
ووفق الصحيفة فقد أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع أنه يجوز للمرأة أن تشترط أن تكون العصمة بيدها في عقد الزواج، مبيناً «أنه في حال اشترطت المرأة هذا الشرط واشتمل العقد عليه فهو جائز، حيث إن المسلمين على شروطهم».
وكانت عضو مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري طالبت بأهمية المساواة بين الرجل والمرأة في ما يتعلق بالزواج والطلاق، وإعطاء المرأة الحق في عقد الزواج، وإيقاع الطلاق إذ إنه لا زواج إلا بموافقة الطرفين فقط، ولا طلاق إلا بموافقة واتفاق الطرفين.
وقالت: «الدين يسر، وحفظ حقوق المرأة، فلم نضيعها؟».
كانت هذه تفاصيل خبر عالم دين سعودي يجيز أن تكون العصمة بيد المرأة.. بهذا الشرط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.