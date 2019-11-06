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مقتل قيادي حوثي في عملية استهداف شرق محافظة الجوف

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مقتل قيادي حوثي في عملية استهداف شرق محافظة الجوف

الأربعاء 6 نوفمبر 2019

أعلنت قوات الجيش الوطني مقتل قيادى فى ميليشيا الحوثي، بعملية فى محافظة الجوف الحدودية مع .

 

وقال موقع الجيش اليمنى، إن "القوات استهدفت تجمعاً للحوثيين فى جبهة سلبة بمديرية خب والشعف (شرق الجوف)".

 

وأضاف أن "عملية الاستهداف أسفرت عن مقتل قائد الحوثيين فى جبهة سلبة ويدعى على محسن القحم بالإضافة إلى عدد من مرافقيه".

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إلى ذلك، "قصفت مدفعية الجيش تعزيزات للحوثيين فى وادى سلبة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى فى صفوفهم، وتدمير عربات تابعة لهم".

 

فى سياق متصل، "نفذت مقاتلات التحالف غارات جوية على تجمعات للحوثيين خلف جبل قشعان فى خب والشعف، ألحقت بهم خسائر فى العدد والعدة".

 

وفى أول موقف من ميليشيا الحوثي تجاه اتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبي، الثلاثاء، اعتبر القيادى محمد على الحوثي، الاتفاق لا يعنى الشعب اليمني.

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