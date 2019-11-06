بريطانيا: اتفاق الرياض خطوة مهمة لحل شامل في اليمن

بريطانيا: اتفاق الرياضخطوة مهمة لحل شامل في اليمن

الأربعاء 6 نوفمبر 2019

رحبت بريطانيا، الثلاثاء، بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.



وأكدت الحكومة البريطانية أن توقيع اتفاق الرياض خطوة مهمة للوصول لحل سياسي شامل في اليمن.

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وأشادت لندن بجهود المملكة العربية السعودية لإعادة الاستقرار لليمن والمنطقة.

وقّعت الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي "اتفاق الرياض"، في وقت سابق من الثلاثاء، ما يدشن مرحلة جديدة من وحدة الصف في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.

ووجّه "اتفاق الرياض" الذي رعته السعودية ضربة موجعة إلى المخططات الإخوانية التي عملت طيلة الفترة الماضية على تغذية شق الصف اليمني، خدمة للانقلاب الحوثي.