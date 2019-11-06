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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تحديث لأسعار الصرف بصنعاء وعدن بعد اتفاق الرياض والان مع التفاصيل
الأربعاء 6 نوفمبر 2019
قال مصرفيون في عدن وصنعاء أن هناك حالة هلع وتهافت من قبل التجار وأصحاب رؤوس الأموال على محلات الصرافة خلال الساعات الماضية، وذلك عقب توقيع اتفاق الرياض بين الشرعية والانتقالي الجنوبي.
وأشاروا إلى أن أسعار الصرف للدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني استقرت عند هذا الحد:
شراء الدولار 554
بيع الدولار 558
شراء السعودي 146
بيع السعودي 147 .
وشهدت الكثير من محلات الصرافة في اليمن، إقبالا لشراء العملة الصعبة بالريال اليمني بعد التوقيع على اتفاق الرياض.
وكان الريال اليمني قد شهد تحسنا الاسبوع الماضي بعد الحديث عن توصل الى اتفاق بين الحكومة والانتقالي.
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