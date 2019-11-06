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منظمة أوبك: صعود محتمل للنفط في 2020
الأربعاء 6 نوفمبر 2019
قال محمد باركيندو أمين عام "أوبك"، الثلاثاء، إن آفاق سوق النفط لعام 2020 ربما تشهد صعودا محتملا، ليقلل فيما يبدو من أهمية الحاجة لتخفيضات أعمق للإنتاج.
وذكر باركيندو، في مؤتمر صحفي: "بناء على الأرقام الأولية، يبدو أن 2020 سيشهد صعودا محتملا".
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في ديسمبر، للنظر في سياسة الإنتاج، وفق ما ذكرت "رويترز".
وكانت أوبك قالت إن المنظمة ستورد كمية أقل من النفط في السنوات الخمس المقبلة، إذ أن إنتاج النفط الصخري الأميركي ومصادر منافسة أخرى ينمو، على الرغم من تنامي الإقبال على الطاقة الذي يغذيه النمو الاقتصادي العالمي.
وقالت المنظمة، في تقريرها لآفاق النفط العالمي لعام 2019 المنشور، الثلاثاء، إنه من المتوقع تراجع إنتاج أوبك من النفط الخام وغيره من السوائل إلى 32.8 مليون برميل يوميا بحلول 2024، مقارنة مع 35 مليون برميل يوميا في 2019.
وتسبب تزايد النشاط الداعي لمكافحة تغير المناخ في الغرب، والاستخدام الواسع لأنواع الوقود البديلة، في خضوع الطلب على النفط في الأجل الطويل لتدقيق أكبر.
وانخفض إنتاج أوبك في السنوات القليلة الماضية، بموجب اتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء في المنظمة لدعم السوق.
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