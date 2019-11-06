شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيسة جمهورية سنغافورة والان مع التفاصيل

الأربعاء 6 نوفمبر 2019 جانب من اللقاء استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الرئيسة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة .

Advertisements ورحب خادم الحرمين الشريفين بها وبالوفد المرافق لها في المملكة، فيما أبدت رئيسة سنغافورة سعادتها بزيارة الرياض، ولقائها خادم الحرمين الشريفين. وعقد خلال اللقاء جلسة مباحاثات رسمية تم خلالها بحث العلاقات بين المملكة وسنغافورة، وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما سلم خادم الحرمين الشريفين فخامة رئيسة جمهورية سنغافورة قلادة الملك عبدالعزيز، تقديراً لفخامتها

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