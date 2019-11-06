كيف تحصل على إقامة مجانية في إيطاليا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لمحبي السفر والطامحين بزيارة إيطاليا الساحرة والإقامة في أحد فنادقها دون دفع أي تكاليف، حلمهم أصبح حقيقة من خلال "أسبوع المقايضة" الإيطالي.

وكتقليد راسخ منذ 11 عاماً، يعود هذا الشهر "Barter Week أو Settimana del Baratto" (أسبوع المقايضة) الحدث السنوي الذي يقام في الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، الذي تفتح فيه فنادق المبيت والإفطار b&b الإيطالية أبوابها للإقامة المجانية لمدة ليلتين مقابل تبادل السلع أو الخدمات.

أثاث عتيق، وهواتف محمولة، وأجهزة كمبيوتر، وسيارات، ودورات لغة أو رقص وغيرها الكثير من الأغراض والخدمات التي تحتويها (قائمة الأمنيات) الموجودة على الموقع الرسمي للمبادرة كمقترحات، التي تحتاجها الفنادق من الأشخاص الراغبين في الإقامة بها، بحسب موقع "siviaggia" الإيطالي.

Advertisements





ويمكن لكل الراغبين في التعرف على تفاصيل وخطوات التواصل، الدخول على الموقع الرسمي settimanadelbaratto.it والمتاح أيضاً باللغة الإنجليزية، الأمر الذي يتطلب منهم فقط المشاركة في الأنشطة المختلفة سواء اليدوية أو التعليمية والإبداعية أو إحضارهم بعض الأغراض التي قد تكون مفيدة لأصحاب فنادق المبيت والإفطار.



وللاشتراك في أسبوع المقايضة السياحية، ليس عليكم إلا اختيار الوجهة التي تريدون زيارتها والفندق الذي تودون الإقامة به، ثم الاتصال بمدير المكان لتقديم العرض، ثم تقديم السلعة أو الخدمة المتفق عليها على الموقع الرسمي، ثم انتظار الرد عبر البريد الإلكتروني. ولكن المفرح في الأمر هذا العام، أنه بسبب النجاح الذي لاقته المبادرة الأعوام الماضية، لن يقتصر أسبوع المقايضة الإيطالي على فنادق إيطاليا فقط، بل شمل أيضاً فنادق 64 دولة أخرى حول العالم.

يذكر أن "مبادرة المقايضة" نشأت بهدف دعم وتعزيز السياحة، وتقديم العون للفنادق ودور الضيافة الصغيرة في إيطاليا.

