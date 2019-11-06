ليلى علوي من "الشارقة للكتاب": القراءة تجعل الخيال أعمق وأكثر خصوبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حلّت النجمة المصرية ليلى علوي ضيفة على معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يعقد دورته الـ38، في الفترة من 30 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2019 .

وشاركت علوي بجلسة "الكتب وصناعة السينما" التي ناقشت العلاقة الطويلة والتاريخية التي تربط الأدب الإبداعي المكتوب، وشاشات السينما والتلفزيون وأثر هذه التجارب الأدبية على الإنتاجات البصرية في الدراما والسينما.

واستعرضت النجمة المصرية تجربتها الثرية في بطولة أفلام سينمائية مأخوذة من أعمال روائية مميزة منها "البؤساء" و"خرج ولم يعد" و"حديث الصباح والمساء".

وقالت ليلى علوي إن الشغف يقودها لأن تكون موجودة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث تكنّ تقديرا كبيرا لدوره في إثراء المعرفة وتعزيز ثقافة القراءة، مضيفة أنها تحرص على توجيه النصح لأحفادها حتى يقبلوا على القراءة التي تجعل الخيال أعمق وأكثر خصوبة.



وضمّت الجلسة الحوارية، إضافة إلى الفنانة ليلى علوي، كلاً من الممثل السوري عابد فهد والروائي المصري أحمد مراد والمنتج اللبناني صادق الصباح، كما قدمت الجلسة الإعلامية زينة اليازجي.