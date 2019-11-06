- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم بدء تسجيل الصقارين الراغبين بالمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بدء تسجيل الصقارين الراغبين بالمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
في مسابقتي الملواح 400 متر ومزاين الصقور
متابعات الخليج 365 - واس
بدأ فريق التسجيل الخاص بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، اليوم، استقبال طلبات الصقارين الراغبين بالمشاركة في مسابقتي الملواح 400 متر، ومزاين الصقور في المهرجان، وذلك في مدينة الدمام التي تعد المحطة الأولى لفريق التسجيل.
وتوافد عدد كبير من الصقارين السعوديين للتسجيل في المسابقات التي تم تقسيم المنافسة فيها على فئتي الملاك والمحترفين.
يذكر أن نادي الصقور السعودي أعلن عن تخصيص 8 مدن للتسجيل تبدأ من الدمام الذي ينتهي التسجيل فيها يوم غد الخميس في تمام الساعة السابعة مساء وذلك بفندق نوفتيل الدمام، ويتوجه بعدها فريق التسجيل يوم السبت المقبل الموافق 9 نوفمبر لمدينة حفر الباطن ويستمر التسجيل فيها لمدة 3 أيام، وبعدها مدن عرعر و سكاكا و حائل وبريدة وينبع والرياض.
هذا وكان نادي الصقور قد أعلن عن موعد انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية وذلك خلال الفترة من 1حتى 16 ديسمبر المقبل في ملهم شمال مدينة الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء تسجيل الصقارين الراغبين بالمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.