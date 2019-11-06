- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم السودان يرحب بـ اتفاق الرياض: يعزز فرص الحل الشامل في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السودان يرحب بـ اتفاق الرياض: يعزز فرص الحل الشامل في اليمن
القائم على مرجعيات التسوية السياسية
متابعات الخليج 365 - الرياض
رحبت الحكومة السودانية، بما تم الاتفاق عليه في الرياض، أمس، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اليمنى، برعاية المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أنه يعزز فرص الحل الشامل في اليمن.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها: إن حكومة السودان تعرب عن ثقتها في قدرة كافة الأطراف المعنية في إنهاء حالة التوتر في الجنوب اليمني، وتعزيز فرص الحل الشامل القائم على مرجعيات التسوية السياسية بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع اليمن الشقيق.
وأكدت حكومة السودان، دعمها المتواصل وبذلها كافة الجهود الممكنة لاستعادة اليمن لأمنه واستقراره وضمان وحدته وسلامة أراضيه وإعادة بناء الدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان يرحب بـ اتفاق الرياض: يعزز فرص الحل الشامل في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.