فيديو.. شرطة الرياض تداهم وكرًا لتصنيع الخمور وتضبط 30 ألف لتر

2019-11-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

ضبطت شرطة الرياض عمالة مخالفة تعمل في تصنيع وترويج الخمور، بعد عمليات رصد ومتابعة، حيث صُودرت كميات كبيرة منها، داخل استراحة أُعدت لتكون مصنعًا.

ووثق مقطع فيديو، نشره الإعلامي سعود الشيباني على حسابه في تويتر، رجال الشرطة يداهمون الموقع، حيث كشف عما يشبه المصنع من حيث التجهيز والخزانات التي يتسع كل منها لـ1000 لتر من الخمور الجاهزة للترويج.

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الجدير بالذكر أن شرطة الرياض قد رصدت على مدى 3 أيام سابقة أشخاصًا يترددون على موقع الاستراحة التي دُوهمت جنوب الرياض، ضمن ترويجهم للخمور.

وتبين أن الخزانات موزعة في غرف الاستراحة، وبها 30 ألف لتر من الخمور، من عملية متكاملة من التخمير والتبريد ثم التصفية والتعبئة.