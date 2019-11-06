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المرور توجه رسالة للسائقين
حذرت من خطورة الانعطاف المفاجئ
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجهت إدارة المرور، اليوم الأربعاء، رسالة للسائقين والسائقات، حذرت خلالها من خطورة الانعطاف المفاجئ على الطريق.
وقالت الإدارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”: تجنب إرباك سير الحركة المرورية بالانعطاف المفاجئ؛ وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.
كما أكدت إدارة المرور على أن قائد المركبة عليه أن يراعي حالة الطريق وتخفيف السرعة عند وجود حالات تستدعي ذلك.
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