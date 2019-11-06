2019-11-06

المملكة تدين جريمة الطعن البشعة التي استهدفت سياحًا في الأردن

متابعات الخليج 365 - واس

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أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لجريمة الطعن البشعة التي وقعت بمدينة جرش شمال غربي الأردن، وأدت إلى إصابة عدد من الأشخاص بينهم سياح.

وعبر المصدر عن تمنياته للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدًا رفض المملكة لهذه الأعمال وتضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.