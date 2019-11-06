شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر يفتتح فرعي إسعاف المحمدية والأجواد بجدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

افتتح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور خالد بن سالم الحبشي، اليوم (الأربعاء)، مركزي إسعاف المحمدية والأجواد، ضمن مراكز إسعاف التحول الوطني، بحضور عدد من مديري الإدارات بالمنطقة.

وتفقد الحبشي والفريق المرافق، التجهيزات المعدة للمركزين من سيارات إسعاف وقوى عاملة تضمن عمل المركز بالشكل المطلوب.

وأكد المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة عبدالله بن أحمد أبو زيد، أن افتتاح المركزين يأتي ضمن ما تلقاه الهيئة من دعم القيادة الكريمة لتطوير وتوسيع المراكز الإسعافية، لكل ما من شأنه تحقيق مزيد من الارتقاء بالخدمة الإسعافية المقدمة، إلى جانب تطوير المرافق الإسعافية بأحدث التجهيزات الطبية والفنية بأعلى معايير التقنية الصحية، ضمن ما يشهده القطاع الصحي في المملكة من تطوير في كافة المجالات.