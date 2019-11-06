شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 8 طلاب في تصادم حافلة مدرسية شمالي جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة اليوم (الأربعاء)، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم في حي الفيصلية، نتج عنه إصابة 8 طلاب. وأكد المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبو زيد، أنه فور تلقي البلاغ من غرفة العمليات، هرعت 4 فرق إسعافية والقائد الميداني إلى موقع الحادث. وأضاف: «تبين وجود حالتين متوسطة الإصابة نقلتا إلى مستشفى الملك فهد العام بجدة، وست إصابات بسيطة تم علاجها في الموقع».



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