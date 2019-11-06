شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد البحرين: المملكة أعادت الأمن والاستقرار لليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المنامة)

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بمناسبة التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأعرب الأمير سلمان آل خليفة في برقيته عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، في إعادة الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع اليمن الشقيق، مشيراً إلى أن قيادة المملكة للتحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، تعد الأساس في إنجاح هذه الجهود وتحقيق أهدافها المرجوة.

وأشار إلى ما تضطلع به المملكة من دور محوري إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، معرباً عن أمله في أن يسفر «اتفاق الرياض» عن توحيد الصف اليمني لمواجهة ما يهدد اليمن من مخاطر وتحديات والعمل معا لمعالجة آثار الانقلاب الحوثي والتصدي لكل ما يهدد وحدة اليمن واستقراره.

كما تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية مماثلة من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، هنأه فيها بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض، مشيداً بجهوده التي كان لها دور رئيسي بتحقيق هذا الإنجاز بما يسهم في استعادة أمن واستقرار اليمن وتحقيق الوحدة بين كافة أبناء الشعب اليمني.