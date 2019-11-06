شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين جريمة الطعن البشعة في الأردن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أدانت المملكة جريمة الطعن البشعة التي وقعت بمدينة جرش شمال غربي الأردن، وأدت إلى إصابة عدد من الأشخاص بينهم سياح، وفقاً لمصدر مسؤول بوزارة الخارجية.

وعبر المصدر عن تمنياته للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدا رفض المملكة لهذه الأعمال وتضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.