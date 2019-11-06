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المملكة تدين جريمة الطعن البشعة في الأردن

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أدانت المملكة جريمة الطعن البشعة التي وقعت بمدينة جرش شمال غربي الأردن، وأدت إلى إصابة عدد من الأشخاص بينهم سياح، وفقاً لمصدر مسؤول بوزارة الخارجية.

وعبر المصدر عن تمنياته للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدا رفض المملكة لهذه الأعمال وتضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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