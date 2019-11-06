شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين لملك الأردن: المملكة ستظل دوماً مع اليمن وحريصة على استقراره والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة ستظل دوماً مع اليمن، حريصة على استقراره، وساعية في ازدهاره.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه اليوم (الأربعاء) من ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين، الذي هنأ خادم الحرمين بنجاح جهود المملكة في رأب الصدع بين الأشقاء في اليمن وتوقيعهم على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وقد شكر خادم الحرمين الشريفين ملك الأردن على ما أبداه من مشاعر أخوية.