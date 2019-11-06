شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين لملك الأردن: المملكة ستظل دوماً مع اليمن وحريصة على استقراره والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة ستظل دوماً مع اليمن، حريصة على استقراره، وساعية في ازدهاره.
جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه اليوم (الأربعاء) من ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين، الذي هنأ خادم الحرمين بنجاح جهود المملكة في رأب الصدع بين الأشقاء في اليمن وتوقيعهم على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وقد شكر خادم الحرمين الشريفين ملك الأردن على ما أبداه من مشاعر أخوية.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين لملك الأردن: المملكة ستظل دوماً مع اليمن وحريصة على استقراره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.