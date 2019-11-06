السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة

عروض للموروث الشعبي الأفريقي في مسرح سفاري الرياض، أحد أهم الوجهات السياحية في موسم الرياض، الذي يحتضن أندر وأغلى حيوانات العالم بأكثر من 80 فصيلة حول العالم.

ويمكنك في 45 دقيقة أن تطلع على ما يتميز به موقع سفاري الذي يشتهر بكثير من الفعاليات البرية الجاذبة.