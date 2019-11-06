حملة للعناية بصحة الرجل السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بهدف تحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بالصحة البدنية والنفسية السليمة، دشنت أخيرا الحملة التوعوية الأولى لصحة الرجل والمعرض المصاحب، والتي تنظمهما الجمعية السعودية لصحة الرجل، بالتزامن مع الفعاليات العالمية لشهر الرجل «نوفمبر»، والتي دشنها مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر في مدينة الرياض.

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وأوضح العمر أن هذا النشاط الذي تطلقه الجمعية يأتي تماشيا مع رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بالصحة البدنية والنفسية السليمة، مبينا أن إنشاء الجمعية تحت مظلة جامعة الملك سعود جاءت لتكون الأولى من نوعها على مستوى المملكة في مجال تطوير الأداء العلمي والمهني، للممارسين الصحيين ورفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمع بما يتعلق بصحة الرجل، من خلال إطلاق برامج توعوية وإقامة الحملات والندوات التثقيفية المتخصصة في هذا المجال.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﺮﺟﻞ الدكتور صالح بن عبدالرحمن، أن الحملة تأتي بالتزامن مع الفعاليات التي يشهدها العالم بمناسبة شهر التوعية بصحة الرجل الذي يصادف نوفمبر من كل عام، وهي فعاليات تستهدف تكثيف المحتوى الإعلامي لنشر الثقافة الصحية المتعلقة بصحة الرجل، وكل ما يلزم الرجل معرفته عن صحته الجسدية والنفسية من أمراض قد تصيبه وطرق الوقاية منها والتعامل معها، وصولا إلى طرق الحفاظ على نمط حياة صحي.

وأضاف أن المعرض يضم مجموعة من الممارسين الصحيين والطلاب لتقديم استشارات مباشرة تنشر الثقافة الصحية المتعلقة بصحة الرجل، والحرص على إيصال رؤية ورسالة الجمعية بالشكل المأمول وتعريف الزوار والمشاركين بآخر ما توصل إليه العلم الحديث عن كل ما يلزم معرفته عن الأمراض التي يمكن أن تصيب الرجل وطرق الوقاية منها وعلاجها.