"مانجا مسك" تصنع الرسوم المتحركة بحبكة يابانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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من شرق الكرة الأرضية حيث الريادة اليابانية في صناعة الرسوم المتحركة والقصص المصورة «الأنميشن»، حتى مغربها، وتحديدا معقل «هوليوود» الأمريكية التي ملأت المعمورة بإنتاجها السينمائي، تجتمع أسماء بارزة في صناعة الإنتاج المرئي هذه الأيام في مبادرة «حكايا مسك» التي ينظمها مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية»، وذلك على مساحة تقدر بـ20 ألف متر مربع، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وبمشاركة نحو 30 جهة محلية وعالمية منها الحكومية والخاصة، تتيح «حكايا مسك» رحلة تفاعلية يتعرف من خلالها الهاوي والمحترف على تفاصيل صناعة الإنتاج المرئي، سواء في مجال الإنتاج المرئي والسينمائي أو الرسوم المتحركة والقصص المصورة التي تقدمها شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة مسك الخيرية بشراكات مع شركات يابانية، حيث تستعرض تجاربها في إنتاج أفلام وألعاب كرتونية مليئة بالقيم الإيجابية الهادفة التي تناسب النشء، وتعكس الأصالة التي تتميز بها المجتمعات السعودية، مثل مسلسل كنز الحطاب وفيلم الرحلة وغير ذلك.

وتهدف «حكايا مسك» إلى استقطاب المواهـب الشابة المحلية في مجالات الإبداع الفني، وتوفير بيئة ملائمة لتطويرها وصقلها، ونقلها إلى مستويات أكثر احترافية، من خلال التعاون مع أبرز الجهات العالمية المختصة في مختلف المجالات الإبداعية.

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وبالإضافة إلى شركة مانجا التي تعتبر وجه الإبداع الشرقي بهوية سعودية، تشارك أسماء بارزة من أمريكا، إضافة إلى أن المعدات المستخدمة في أعمال التصوير المباشرة التي تتم أمام الجمهور تتمتع بالمواصفات نفسها المطبقة في هوليوود، بحيث يطلع زوار المبادرة على أحدث التقنيات المستخدمة في صناعة الأفلام من كتابة الفكرة حتى إخراج العمل.

وتشهد المبادرة حضور أبرز الأسماء العربية في مجال صناعة الأفلام، بحضور عدد من الممثلين والمنتجين والمخرجين، لمشاركة تجاربهم وخبراتهم المتراكمة مع زوار الفعالية، بأسلوب تفاعلي وحواري يعتمد على تحفيز الإبداع وتمكين الأفكار.

ولم تكتف الفعاليات بجمع الخبرات العالمية والمحلية، بل حرصت على نقل التجارب من خلال عدد من الجلسات الحوارية التي تستمر حتى الـ11 من نوفمبر الجاري. وقدمت الفعالية أمس 70 ورشة عمل، استفاد منها آلاف الزوار منذ الساعة الـ4:30 مساء حتى الـ11 مساء، فيما تستمر الورش حتى الـ11 من نوفمبر الجاري.

أركان حكايا مسك

تسلسل معرفي:

سهلت المبادرة على الزوار مرحلة التسلسل المعرفي من خلال تقسيم مناطق الإنتاج.

شهدت جلسات حوارية ولقاءات عن كيفية الدخول إلى صناعة القصص المصورة.

جلسة حوارية في منصة «خطوات» عن «حماية المحتوى الإبداعي».

تحكي تجربة العمل في الأماكن الخطرة.

تجمع نخبة من المشروعات والتجارب الشبابية الناجحة في مسارات ما قبل الإنتاج، والإنتاج، وما بعده.