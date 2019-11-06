جامعة الإمام عبدالرحمن تطلق محكمة تدريبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بهدف التدريب العملي على العمل القضائي ومرافعات المحامين والمحاميات أمام القضاء بمختلف القضايا، أطلقت أمس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام أول محكمة تدريبية على مستوى الشرقية.

وأوضح مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش أن تدشين المحكمة جاء منسجما مع التطور الذي يشهده النظام القضائي بالمملكة، ويتماشى مع خطة الجامعة والكلية في تطبيق أفضل الممارسات القضائية والقانونية في المحاكم، لافتا إلى أن البرامج صيغت بأعلى معايير المحاكاة الدولية لتكون الكلية رائدة في علوم الشريعة والعلوم الفقهية والقضائية محليا وإقليميا وعالميا ورائدة في إعداد متخصصين في الفقه والقضاء والأنظمة.