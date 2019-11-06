خادم الحرمين يبحث مع رئيسة سنغافورة تعزيز العلاقات بين البلدين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع رئيسة جمهورية سنغافورة حليمة يعقوب العلاقات بين المملكة وسنغافورة، وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقبيل المباحثات التي عقدت في الرياض أمس، سلم خادم الحرمين الشريفين رئيسة سنغافورة قلادة الملك عبدالعزيز، تقديرا لها.

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حضر المباحثات أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، ووزير المالية محمد الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة سعد الصالح.

كما حضرها من الجانب السنغافوري، وزير البيئة والموارد المائية والوزير المكلف بشؤون المسلمين ماساجوس ذو الكفلي، وكبير وزراء الدولة وزير التجارة والصناعة الدكتور كوه بوه كوون، وسفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة ونغ تشاو مينغ، وعضو البرلمان جوان بيريرا، وعضو البرلمان فوو مي هار، وسكرتير أول خاص لرئيسة الجمهورية بيني لي، وعدد من المسؤولين.

وسبق جلسة المباحثات استقبال خادم الحرمين الشريفين لرئيسة سنغافورة، مرحبا بها والوفد المرافق لها في المملكة، فيما أبدت رئيسة سنغافورة سعادتها بزيارة المملكة، ولقائها خادم الحرمين الشريفين.

وفي صالون الاستقبال، صافحت الرئيسة الأمراء والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية، كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لها، ثم أقام مأدبة غداء تكريما لها والوفد المرافق، حضرها عدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين.