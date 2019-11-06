الملك سلمان يستعرض تطوير التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الرئيس التنفيذي ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي البروفيسور كلاوس شواب.

Advertisements

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين المملكة والمنتدى وسبل تطويره، بما في ذلك افتتاح مركز للتقنية الحديثة تابع للمنتدى في مدينة الرياض، سيكون الخامس على مستوى العالم.

حضر الاستقبال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير المالية محمد الجدعان.

كما حضره من الجانب الآخر نائب رئيس الأعمال الجيوسياسية والإقليمية ورئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في المنتدى الاقتصادي العالمي ميريك دوسيك، ورئيسة الشؤون التنفيذية في مكتب الرئيس كيلي أومندسن.