أمير مكة ونائبه يطلعان على أعمال التعاون الإسلامي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، على أبرز أعمال منظمة التعاون الإسلامي ودورها في الحفاظ على القيم الإسلامية النبيلة، والمتمثلة في نشر رسالة السلام والتراحم والتسامح والمساواة والعدل والكرامة الإنسانية، وذلك خلال استقبالهما بمقر الإمارة في جدة، الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين.

واستمع الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان إلى نبذة عن استعدادات المنظمة للاحتفال بمرور 50 عاما على إنشائها، والسعي لتعزيز دور الإسلام الرائد في العالم مع ضمان التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعوب الدول الأعضاء وتعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين الشعوب المسلمة.

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من جهة أخرى تسلم نائب أمير المنطقة، تقرير فرع وزارة الإعلام بالمنطقة، الذي تضمن إيجازا عن الأنشطة والبرامج التي نفذها الفرع خلال ملتقى مكة الثقافي للعام الماضي، تحت شعار «كيف نكون قدوة»، وحمل عنوان «كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة».

ولدى استقباله بمقر الإمارة في جدة، لمدير عام فرع وزارة الإعلام بالمنطقة وليد بافقيه يرافقه عدد من منسوبي الفرع، استمع إلى شرح عن البرامج والأنشطة التي نفذها الفرع، ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي خلال العام الماضي.

إلى ذلك استقبل نائب أمير المنطقة بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، مديري فرع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام بالعاصمة المقدسة مهنا الشريف، ومحافظة جدة عبدالله الزهراني.

واستمع إلى شرح عن الخدمات التي يقدمها فرعي المؤسسة بمكة وجدة لقرابة 1500 يتيم ويتيمة، من بينها تحقيق الاستقرار الاجتماعي للأيتام والارتقاء بصحتهم النفسية والاجتماعية، إضافة لتوفير الاستقلال الاجتماعي والمالي لهم، وتعمل أيضا وفق استراتيجيات منظمة لتحقيق أهداف وتطلعات القيادة وفق رؤية 2030، التي أكدت على دعم الأيتام وذوي الظروف الخاصة وتلمس احتياجاتهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم.