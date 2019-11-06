الوسم يمطر المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرها أمس تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على معظم مناطقها، حيث يتوقع هطول أمطار رعدية تصحب بتساقط زخات من البرد أحيانا، ورياح نشطة السرعة تصل إلى 45 كيلومترا أو أكثر، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار، خاصة خلال النهار.

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وقال خبراء أرصاد لـ «مكة»: إن هذا الوقت من العام يعد موسم سقوط الأمطار ويسمى بالوسم.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ اعتبارا من الغد على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ويمتد تأثيرها مساء غد وبعد غد لتشمل مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.

كما توقعت الهيئة أن تزداد فرصة هطول الأمطار الأحد والاثنين، لتكون متوسطة في مجملها على المناطق المذكورة، بينما يتوقع أن تكون متوسطة إلى غزيرة على مناطق القصيم وحائل والشرقية والأجزاء الشمالية والشرقية من منطقة الرياض، فيما نبهت الهيئة إلى استمرار حالة التقلبات الجوية والأمطار حتى نهاية الأسبوع المقبل.