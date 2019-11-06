ضبط مسالخ عشوائية جنوب جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

ضبطت أمانة محافظة جدة ممثلة في إدارة المسالخ وبلدية البلد الفرعية أمس عمالة مخالفة داخل أحواش عشوائية جنوب المحافظة، تعمد إلى ذبح وسلخ الأنعام بطرق غير صحية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس باسل فلمبان أن الفرق الرقابية الميدانية ضبطت أربعة منازل شعبية تستخدم لتربية وذبح الأغنام بشكل عشوائي، مشيرا إلى أنه جرى تسليم نحو 15 رأسا من المواشي المضبوطة لإدارة المسالخ بالأمانة.

Advertisements

وفي سياق متصل خالفت الفرق التفتيشية التابعة للبلدية ضمن الجولات التفتيشية بالنطاق 30 محلا تجاريا، وأغلقت تسعة محال ضمن 63 جولة.

من جهة ثانية نظمت أمانة جدة أمس ورشة عمل تحت عنوان «الوصول الشامل في البيئة العمرانية ووسائل النقل» لمنسوبيها، بهدف رفع الوعي حول سهولة الوصول في المرافق العامة لذوي الإعاقة وأهمية تطبيقها بالمعايير السليمة.

واستمع الحضور لشرح عن آلية تقديم برامج وخدمات متميزة لذوي الإعاقة، وتنمية الوعي العام باحتياجاتهم وحقوقهم، بما في ذلك إقامة الشراكات مع القطاعات المختلفة، والسعي لتفعيل كل ما يدعم هذه الفئة مجتمعيا.