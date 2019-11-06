الفضلي لـ«مكة»: سيلمس سكان الأحساء تحسن خدمات المياه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله السلمان - الأحساء

في حين دشن أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف مشاريع مائية وبيئية في محافظة الأحساء أمس، بحضور محافظ الأحساء الأمير بدر بن جلوي وعدد من المسؤولين، أكد وزير المياه والبيئة والزراعة الدكتور عبدالرحمن الفضلي لـ»مكة» أن سكان الأحساء سيلاحظون تغيرا نوعيا في خدمات المياه وتحسن جودتها والارتقاء بها وترشيدها.

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وأوضح أن مشروع نقل المياه المعالجة ثلاثيا من محافظة الخبر إلى الأحساء اكتمل وبدأ العمل به لري المزارع بكميات تصل إلى 200 ألف م3 يوميا، وبأطوال بلغت 185 كلم، و270 غرفة تحكم، بتكلفة مالية تجاوزت 812 مليون ريال.

وأشار الفضلي خلال كلمته إلى أن المشاريع التي تم تدشينها من قبل أمير الشرقية بلغت 11 مشروعا، بتكلفة مالية قدرها مليار و400 مليون ريال، إضافة إلى وضع حجر الأساس لخمسة مشروعات بقيمة مالية تجاوزت 317 مليون ريال، وهي تعزز إمكانية محافظة الأحساء لدعم المشاريع القائمة حاليا، وتوفر في الوقت نفسه حلولا بيئية مستدامة.

أهداف منظومة المشاريع؟