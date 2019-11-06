السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله السلمان - الأحساء
في حين دشن أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف مشاريع مائية وبيئية في محافظة الأحساء أمس، بحضور محافظ الأحساء الأمير بدر بن جلوي وعدد من المسؤولين، أكد وزير المياه والبيئة والزراعة الدكتور عبدالرحمن الفضلي لـ»مكة» أن سكان الأحساء سيلاحظون تغيرا نوعيا في خدمات المياه وتحسن جودتها والارتقاء بها وترشيدها.
وأوضح أن مشروع نقل المياه المعالجة ثلاثيا من محافظة الخبر إلى الأحساء اكتمل وبدأ العمل به لري المزارع بكميات تصل إلى 200 ألف م3 يوميا، وبأطوال بلغت 185 كلم، و270 غرفة تحكم، بتكلفة مالية تجاوزت 812 مليون ريال.
وأشار الفضلي خلال كلمته إلى أن المشاريع التي تم تدشينها من قبل أمير الشرقية بلغت 11 مشروعا، بتكلفة مالية قدرها مليار و400 مليون ريال، إضافة إلى وضع حجر الأساس لخمسة مشروعات بقيمة مالية تجاوزت 317 مليون ريال، وهي تعزز إمكانية محافظة الأحساء لدعم المشاريع القائمة حاليا، وتوفر في الوقت نفسه حلولا بيئية مستدامة.
أهداف منظومة المشاريع؟
- تنفيذ مشروعات نوعية تدعم مصادر المياه
- تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة
- تعزيز الكفاءة الخدماتية والتشغيلية
- دعم البنى التحتية وفق أفضل المعايير والممارسات
- إيصال خدمات المياه المحلاة إلى خزانات المياه الضخمة
- ضخ مياه محلاة تصل إلى 100 ألف م3 في اليوم كمرحلة أولى
- الوصول إلى السعة التصميمية البالغة 350 ألف م3 في اليوم بشكل مرحلي
- ربط 14 بئرا جوفية من حقل ويسة إلى شبكات توزيع المياه الرئيسة
كانت هذه تفاصيل خبر الفضلي لـ«مكة»: سيلمس سكان الأحساء تحسن خدمات المياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.