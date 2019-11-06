بدء أعمال الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عملًا بالمادة الثالثة من قرار تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية وتحديد مهامها، والتي جاء في نصها: إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكيةالفكرية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع خطط عمل وبرامج زمنية لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، أقامت الهيئة اليوم، ندوة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، شملت التعريف بالهيئة ومهامها بجانب التعريف عن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وانعكاسها على مستقبل المملكة، بالإضافة لعمل استبيان عام يدخل ضمن تحليل الوضع الراهن للملكية الفكرية في السعودية كأحد مراحل تنفيذ الاستراتيجية.كما تهدف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية إلى الدفع بعوامل الابتكار والقدرة التنافسية للمنتجات عن طريق استخدام الملكية الفكرية وتمويل منتجاتها وتطوير الشركات المبتكرة الناشئة، بالإضافة لتنشيط اقتصاد السوق عبر تحسين النظام القانوني للملكية الفكرية والرفع من مستوى احترام حقوق الملكية الفكرية، لتصبح المملكة رائدةً في مجال الملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن المملكة كانت قد وقعت في وقت سابق من العام الحالي، اتفاقية تعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية بشأن برنامج الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، شملت الشراكة مع الجانب الكوري لإعداد الخطة الاستراتيجية الرئيسية وخطة تنفيذية مدتها خمس سنوات؛ كونها أحد الدول المتقدمة في مجالات الملكية الفكرية والتي نفذت استراتيجية وطنية خمسية لثلاث مرات متتالية وحققت نجاحاً متميزاً جعلها في المراكز المتقدمة في مؤشرات التنافسية والابتكار العالميين.