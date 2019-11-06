منتدى الإعلام السعودي يفتح باب التسجيل الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

أعلنت اللجنة المنظمة لمنتدى الإعلام السعودي عن فتح باب التسجيل الكترونيا للراغبين في حضور فعاليات الدورة الأولى للمنتدى.

وأوضحت أن المنتدى الذي تستضيفه الرياض يومي 2 و3 ديسمبر المقبل سيشهد حضور نحو 1000 إعلامي من داخل وخارج السعودية.

وأكدت اللجنة المنظمة في بيانها حرصها على فتح التسجيل الالكتروني قبل مدة كافية من انطلاقة الحدث الكبير، وذلك لإتاحة فرصة الحضور لأكبر عدد ممكن من المهتمين. وأشارت إلى أن المنتدى تلقى خلال الفترة الماضية طلبات كثيرة للحضور والمشاركة فيه من المهتمين داخل المملكة والعالم العربي، إضافة إلى وسائل إعلامية دولية مختلفة.