القيادة تتلقى تهاني ملوك ورؤساء دول بتوقيع وثيقة اتفاق الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - المنامة، جيبوتي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة من أخيه ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض، بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأعرب الملك حمد بن عيسى عن تقديره البالغ لجهود خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين في تسوية الأزمة اليمنية، وإعادة الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع اليمن الشقيق، مشيرا إلى أن قيادة المملكة للتحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن تعد الأساس في إنجاح هذه الجهود وتحقيق أهدافها المرجوة، وقال «إن الجهود المباركة للمملكة في هذا الشأن تأتي في إطار دورها المحوري في تسوية المشكلات ولم الشمل العربي».

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وأعرب ملك البحرين عن أمله في أن يسفر اتفاق الرياض عن توحيد الصف اليمني لمواجهة ما يهدد اليمن من مخاطر وتحديات، والعمل معا لمعالجة آثار الانقلاب الحوثي والتصدي لكل ما يهدد وحدة اليمن واستقراره.

كما تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية مماثلة من ملك مملكة البحرين، هنأه فيها بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض، مشيدا بجهوده التي كان لها دور رئيس بتحقيق هذا الإنجاز، بما يسهم في استعادة أمن واستقرار اليمن، وتحقيق الوحدة بين كافة أبناء الشعب اليمني.

من جانبه أعرب رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد، بمناسبة التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وقال» أبارك لأخي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إنجاز توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. ونتمنى أن تكلل هذه الجهود العظيمة بأمن واستقرار وسلامة ووحدة أراضي اليمن الشقيق».