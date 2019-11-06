ترقية 536 عضوا في النيابة العامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بترقية 536 عضوا من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة.

وثمن النائب العام الشيخ سعود المعجب صدور الأمر الملكي، مؤكدا أنه يأتي في إطار الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لجهاز النيابة العامة وبما يرسخ من طبيعة العمل القضائي في النيابة العامة وفقا للتطلعات السامية.

وحث النائب العام أعضاء النيابة العامة على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع كما عودوهم على ذلك.