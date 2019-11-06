إزالة 14 طنا من النفايات بشواطئ راكة الخبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

أزالت أمانة المنطقة الشرقية نحو 14 طنا من النفايات خلال حملتها التنظيفية لشواطئ حي الراكة، بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة، بمشاركة نحو 35 متطوعا ومتطوعة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن هذه الحملة تهدف لنشر ثقافة الفكر التوعوي #بيئتي مسؤوليتي، للحفاظ على حماية البيئة العامة، مشيرا إلى أن بلدية شرق الدمام وفرت معدات وأدوات النظافة.

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وأكد أهمية هذه الحملات والمبادرات لتعزيز العلاقات بين الجهات الحكومية والخاصة، وسعيها إلى رفع مستوى الشراكة المجتمعية وتعزيزها بين أفراد المجتمع، وتنفيذ عدد من الحملات والمبادرات التوعوية والتثقيفية.

إلى ذلك استضافت أمانة المنطقة الشرقية في الدمام أمس ورشة عمل تطوير الخطط التفصيلية لإدارة الأزمات للأمانات، وذلك لنقل تجربتها في إدارة الأزمات والكوارث لباقي الأمانات والبلديات، بمشاركة جهات حكومية ذات اختصاص وبحضور فريق من وحدة المخاطر الوطنية، وتستمر يومين.

وأوضح أمين المنطقة المهندس فهد الجبير أن الأمانة تسعد باستضافة ورشة عمل تطوير الخطط التفصيلية للأمانات لإدارة الأزمات والكوارث، والتي وجه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي باستضافتها، وبتنسيق من وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون الفنية، باستضافة جميع الأمانات لهذه الورشة للاستفادة من تجربة الأمانة في هذا المجال.

وبين أن الورشة تعد مبادرة تهدف إلى توعية المشاركين بإدارة الأزمات والكوارث، وتتناول أهم الموضوعات والمفاهيم المرتبطة، مشيرا إلى أنها تهدف إلى رفع مستوى التعاون بين إدارات الأمانات المختلفة، بإعداد وتنفيذ خطط مواجهة الكوارث والأزمات.