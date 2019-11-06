قياس رضا العملاء لتحسين مستوى الخدمات البلدية بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بهدف تحسين مستوى الخدمات البلدية وجه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص الإدارة العامة لخدمة العملاء والتميز المؤسسي، ممثلة بإدارة الجودة والتمييز المؤسسي، بعمل استبيان عام لقياس رضا العملاء ومدى جودة الخدمات المقدمة في أمانة العاصمة المقدسة، وذلك بأوقات متفرقة داخل أروقة الأمانة. وأوضح مدير عام خدمة العملاء والتميز المؤسسي المهندس وائل حلواني أن الاستبيان تم طرحه للعملاء عشوائيا بغرض القياس الفعلي لتلك الخدمات ميدانيا، ومن ثم الرفع بالنتائج شهريا، حيث يحتوي الاستبيان على معايير جودة خدمة الموظف وسرعة الإنجاز، إضافة إلى أهم الملاحظات التي يراها المستفيد على كامل القطاع.
وأشار إلى أن الاستبيان حظي بتفاعل وتجاوب لافت من قبل العملاء، مؤكدا أن كل الإجابات ستستخدم في الأغراض الإحصائية.
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