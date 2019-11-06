ساكسو بنك: إدراج أرامكو مفتاح النجاح للسوق السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أكد رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك» أولي هانسن، أن إدراج أسهم شركة أرامكو المرتقب سيعزز السيولة في السوق المالية السعودية، متوقعا أن يتهافت المستثمرون العالميون على الاكتتاب في أسهم الشركة الأضخم عالميا.

وقال هانسن إن الإدراج سيكشل «فرصة ذهبية» للسوق المالية السعودية في تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية بما يتماشى مع رؤية 2030، وأضاف «أرامكو هي المفتاح لهذا الباب من النجاح».

وتستعد السوق السعودية لاستقبال إدراج أرامكو وبدء التداول على أسهم الشركة في 11 ديسمبر المقبل.

Advertisements

وأوضح أن الهجوم الأخير في منتصف سبتمبر على معملين تابعين لأرامكو، أظهر مدى أهمية الدور الذي تلعبه السعودية في استقرار الإمدادات العالمية، وهي نقطة «إيجابية» تحسب للمملكة.

وأشار أولي هانسن في تصريحات نقلتها عنه «العربية» أن المملكة قد تتجه إلى دعم سعر النفط للحفاظ على مستويات الـ60 دولارا للبرميل في الفترة الحالية، لتتجه لاحقا إلى دعم الأسعار للارتفاع ما بين 65 إلى 70 دولارا في 2020.

وفرة المعروض

ويرى أن خطر وفرة المعروض سيبدأ بالظهور في 2020 مع ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي، ويعتبر أن هذا الأمر سيعزز من احتمالية اضطرار أوبك والمنتجين الآخرين إلى خفض إضافي للإنتاج للحفاظ على المستويات السعرية الحالية، وهذا ما سيبحث في الاجتماع المقبل لأوبك في ديسمبر.

أسباب الارتفاع