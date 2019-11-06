الاستثمار في «وي وورك» يؤثر على «سوفت بنك»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ طوكيو
سجلت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية خسائر تشغيلية 704.4 مليارات ين (6.5 مليارات دولار) في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019، بسبب خسائر استثمارات تابعة لها من بينها «وي وورك» الأمريكية الرائدة لتقاسم مساحات العمل و»أوبر» المتخصصة في مشاركة وسائل المواصلات.
وكانت المجموعة سجلت أرباحا تشغيلية 705.7 مليارات ين في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما سجلت خسائر صافية قيمتها 700.2 مليار ين في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر، مقابل أرباح صافية بقيمة 526.4 مليارا ين في الفترة نفسها من العام الماضي. بينما ارتفعت المبيعات بـ 1.4% إلى 2.4 تريليون ين في الربع نفسه.
وقال الرئيس والرئيس التنفيذي لسوفت بنك، في مؤتمر صحفي «اتخذت قرارا سيئا بشأن الاستثمار في وي وورك».
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