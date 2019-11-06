أكبر ناقلة بتروكيماويات في العالم ترسو بميناء ينبع الصناعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - ينبع

استقبل ميناء الملك فهد الصناعي بينبع الناقلة (إن سي سي فجر NCC FAJR) التابعة لشركة البحري، والتي تعد أكبر ناقلة بتروكيماويات في العالم، لأول مرة منذ إنشائه، حيث تم رسوها على رصيف رقم 40 في محطة البتروكيماويات المخصصة لشركة ساب تانك، بطول 228 مترا، وعرض 37 مترا وحمولتها الاستيعابية التي تصل إلى 81,336 طنا.

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يأتي ذلك تأكيدا لمستوى القدرات والخدمات التشغيلية واللوجستية العالية والتنافسية التي يتمتع بها الميناء، فضلا عن موقعه الاستراتيجي المطل على ساحل البحر الأحمر، ومدى جاهزية البنى التحتية والفوقية به، والتي أسهمت في جذب الخطوط الملاحية العالمية، واستقبال مختلف أنواع وأحجام السفن العملاقة في العالم لمواكبة متطلبات صناعة النقل البحري.

بدورها تسعى الهيئة العامة للموانئ «موانئ» إلى الإسهام في تحقيق ركائز رؤية المملكة 2030، عبر جعل المملكة منصة لوجستية جاذبة عالمية ومحورا لربط قارات العالم الثلاث، ومركزا رئيسا للتجارة، عبر الاستفادة المثلى من الموقع الاستراتيجي للمملكة، واستغلال قدرات الموانئ السعودية وخدماتها المتطورة والتنافسية لتطوير أعمال التجارة الإقليمية والدولية، وتسهيل ممارسة أنشطة التجارة عبر الحدود في المنطقة والعالم، بما يسهم في دعم عجلة النمو الاقتصادي والناتج المحلي، وتيسير عمليات منظومة الاستيراد والتصدير في المملكة.

الناقلة إن سي سي فجر NCC FAJR