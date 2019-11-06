332 إصابة كوليرا بالسودان.. والصحة العالمية تتأهب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت منظمة الصحة العالمية عن حالة التأهب لمنع تفشي وباء الكوليرا في ولاية الخرطوم بما في ذلك العاصمة السودانية. وقالت المنظمة إنها تعمل مع وزارة الصحة السودانية والمجتمع المدني لحماية المجتمعات المعرضة لخطر الإصابة، والكشف السريع على الحالات المشتبه فيها.

وحذرت ممثلة المنظمة في السودان، الدكتورة نعيمة الجسير، من أن ولاية الخرطوم التي يعيش فيها أكثر من 8 ملايين شخص معرضة لخطر انتشار الكوليرا، حيث تأثرت أوضاع الصحة العامة فيها بالأزمة الاقتصادية والفيضانات الأخيرة.