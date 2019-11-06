كونتي ميلان يحاضر مدربي السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف معهد إعداد القادة التابع للهيئة العامة للرياضة قدوم أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان، إلى الرياض لإلقاء محاضرة على المدربين السعوديين والمهتمين بالجانب الفني في كرة القدم.

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وسبق لأنطونيو كونتي تدريب يوفنتوس وحقق معه لقب الكالتشيو، كما أشرف على تدريب منتخب إيطاليا حتى صيف 2016، وانتقل بعد ذلك إلى تشيلسي الذي حصد معه لقب البريميرليج، قبل التوجه إلى إنتر ميلان.

ويهدف معهد إعداد القادة إلى نقل الخبرات والتجارب الفنية التي يتمتع بها كونتي إلى المدربين السعوديين في المحاضرة التي تمتد لنحو ساعتين.

وسبق كونتي بالقدوم إلى معهد إعداد القادة جوزيه مورينيو وفابيو كابيلو، علما بأن الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سيحضر قريبا للرياض.